Состав скоростного поезда «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Киров будет увеличен в августе

2023-07-24 14:31
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 4 августа по маршруту Нижний Новгород – Киров в отдельные даты будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 720/719 «Ласточка».

Из Нижнего Новгорода десятивагонный состав отправится 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 августа в 17:52, прибудет в Киров в 22:51. Из Кирова «Ласточка» отправится 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 августа в 06:21 и прибудет в Нижний Новгород в 11:20.

Напомним, что с 21 июля на Горьковской железной дороге был назначен дополнительный поезд № 219/220 сообщением Москва – Киров. Состав будет курсировать в отдельные даты июля, августа и сентября.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

