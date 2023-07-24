На два дня изменится расписание некоторых пригородных поездов западного направления Красноярской магистрали

26 и 29 июля в связи с проведением ремонтных работ на станции Кача Красноярской железной дороги часть пригородных поездов будет курсировать по измененному расписанию.
26 июля вместо беспересадочного маршрута Зеледеево – Красноярск – Камарчага в рейс выйдут два электропоезда:
29 июля вместо сквозной электрички Кемчуг – Красноярск – Камарчага в расписании появятся два самостоятельных маршрута:
В этот же день, 29 июля, вечерний электропоезд Красноярск – Чернореченская выйдет в рейс на 1 час 10 минут позже: отправление со станции Красноярск в 16:42 (вместо 15:32), прибытие на станцию Чернореченская в 19:52 (вместо 18:42).
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.