Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На два дня изменится расписание некоторых пригородных поездов западного направления Красноярской магистрали

2023-07-24 14:23
На два дня изменится расписание некоторых пригородных поездов западного направления Красноярской магистрали
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

26 и 29 июля в связи с проведением ремонтных работ на станции Кача Красноярской железной дороги часть пригородных поездов будет курсировать по измененному расписанию.

26 июля вместо беспересадочного маршрута Зеледеево – Красноярск – Камарчага в рейс выйдут два электропоезда:

  • Зеледеево – Красноярск: отправление со станции Зеледеево в 16:19 (вместо 15:28), прибытие на станцию Красноярск в 18:01 (вместо 17:30);
  • Красноярск – Камарчага: отправление со станции Красноярск в 17:40, прибытие на станцию Камарчага в 19:50.

29 июля вместо сквозной электрички Кемчуг – Красноярск – Камарчага в расписании появятся два самостоятельных маршрута:

  • Кемчуг – Красноярск: отправление со станции Кемчуг в 15:54 (вместо 15:00), прибытие на станцию Красноярск в 18:04 (вместо 17:30);
  • Красноярск – Камарчага: отправление со станции Красноярск в 17:40, прибытие на станцию Камарчага в 19:50.

В этот же день, 29 июля, вечерний электропоезд Красноярск – Чернореченская выйдет в рейс на 1 час 10 минут позже: отправление со станции Красноярск в 16:42 (вместо 15:32), прибытие на станцию Чернореченская в 19:52 (вместо 18:42).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru