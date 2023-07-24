Пригородный поезд свяжет Ростов-на-Дону с поселком Зимовники

10:10

По многочисленным обращениям жителей Ростовской области маршрут поездов № 6819/682 и № 6830/6820, которые курсируют на направлении Ростов – Сальск – Куберле, будет продлен до Зимовников.

По удлиненному маршруту поезда станут курсировать с 4 августа четыре раза в неделю – с пятницы по понедельник включительно. Отправление из Ростова в 07:28, прибытие в Сальск в 11:23, в Зимовники – в 13:24. В обратном направлении со станции Зимовники поезд будет отправляться в 13:38, прибывать в Сальск в 15:39, в Ростов-на-Дону – в 19:09.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.