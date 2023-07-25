В I полугодии 2023 года сервисом доставки малогабаритных посылок на вокзалах Забайкальской магистрали воспользовались более 2 тыс. отправителей

В I полугодии 2023 года сервисом доставки малогабаритных посылок на вокзалах Забайкальской магистрали воспользовались более 2 тыс. отправителей

09:36

В январе-июне 2023 года на Забайкальской железной дороге по схеме «От вокзала к вокзалу» отправлено и получено более 2,3 тыс. малогабаритных посылок, бандеролей и писем. Это на 140% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Лидерами по количеству отправленных и принятых малогабаритных грузов стали вокзалы станций Чита-2 (761 посылка, +263% к уровню 2022 года), Благовещенск (695 отправлений, +122% к уровню 2022 года) и Белогорск (333 посылки, +103% к уровню 2022 года).

В настоящее время пункты приема-выдачи посылок и корреспонденции работают на 16 вокзальных комплексах ЗабЖД, которые расположены в Забайкальском крае и Амурской области. Вес посылки не должен превышать 10 кг, а сумма трех измерений – не более 150 см. Сервис экспресс-доставки позволяет отправить корреспонденцию в 348 городов страны. Стоимость отправки – от 650 рублей. Она рассчитывается в зависимости от веса посылки и конкретного вокзала, на который ее необходимо доставить.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), на сайте https://www.ekspress-l.ru или у дежурного помощника начальника вокзала, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.