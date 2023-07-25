С апреля 2023 года экскурсионный поезд «Бобренок» перевез более 9 тыс. туристов

С 29 апреля текущего года экскурсионный поезд «Бобренок» сообщением Воронеж-1 – о. п. им. Пескова – Хава (Воронежская область) перевез более 9 тыс. пассажиров.

Напомним: рельсовый автобус РА-2 с тремя вагонами «Бобренок» возит туристов в природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова по выходным и праздничным дням. Стоимость проезда составляет 290 рублей в одну сторону. Общая продолжительность поездки вместе с экскурсионной программой – 7 часов.

Приобрести билеты на ближайшие 45 дней можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», во всех кассах дальнего следования, а также при обращении пассажиров к проводнику в поезде «Бобренок» при наличии свободных мест на текущий рейс.

Подробную информацию о курсировании «Бобренка» в следующем году, а также о новых туристических поездах, планируемых к назначению, можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД» – «Скоро в продаже», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.