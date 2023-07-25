Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С апреля 2023 года экскурсионный поезд «Бобренок» перевез более 9 тыс. туристов

2023-07-25 16:14
С апреля 2023 года экскурсионный поезд «Бобренок» перевез более 9 тыс. туристов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 29 апреля текущего года экскурсионный поезд «Бобренок» сообщением Воронеж-1 – о. п. им. Пескова – Хава (Воронежская область) перевез более 9 тыс. пассажиров.

Напомним: рельсовый автобус РА-2 с тремя вагонами «Бобренок» возит туристов в природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова по выходным и праздничным дням. Стоимость проезда составляет 290 рублей в одну сторону. Общая продолжительность поездки вместе с экскурсионной программой – 7 часов.

Приобрести билеты на ближайшие 45 дней можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», во всех кассах дальнего следования, а также при обращении пассажиров к проводнику в поезде «Бобренок» при наличии свободных мест на текущий рейс.

Подробную информацию о курсировании «Бобренка» в следующем году, а также о новых туристических поездах, планируемых к назначению, можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД» – «Скоро в продаже», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru