Поезда «Ласточки» сообщением Сочи – Гагра перевезли 10 тыс. пассажиров

2023-07-27 13:14
27 июля из Сочи отправился 10-тысячный пассажир поезда «Ласточка» Сочи – Гагра. Им стал турист из Москвы Алексей Виноградов, который приобрел билет на поезд № 921.

Юбилейного пассажира поздравили представители Дирекции скоростного сообщения ОАО «ЖД» и вручили сертификат о начислении баллов «ЖД-Бонус», а также памятные подарки.

Данные о 10-тысячном пассажире получены с помощью автоматизированной системы управления резервированием мест и билетно-кассовыми операциями АСУ «Экспресс».

Алексей Виноградов рассказал, что часто путешествует на поездах «Ласточка», так как для него это комфортный, безопасный и быстрый вид транспорта. На «Ласточке» Сочи – Гагра он совершает путешествие впервые.

Международная «Ласточка» связала Сочи и Гагру с 8 июня 2023 года. Новый поезд был назначен холдингом «ЖД» в связи с высоким спросом на поездки в российско-абхазском сообщении.

Из города Гагра поезд отправляется в 07:30 и прибывает на станцию Сочи в 11:34. По маршруту Сочи – Гагра поезд отправляется в 11:54 и прибывает в Гагру в 15:00.

При этом одна пара поездов курсирует по сокращенному маршруту Гагра – Аэропорт Сочи. С конечной станции в Абхазии поезд отправляется в 15:15 с прибытием в аэропорт в 18:09. В обратном направлении «Ласточка» отправляется в 18:52 с прибытием в Гагру в 21:40.

На маршруте курсируют пятивагонные «Ласточки» комплектации «Стандарт», в которых есть все для комфортного путешествия: розетки для подзарядки мобильных устройств, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалетные комнаты, светодиодное освещение. В поездах также имеются специализированные места, оборудованные креплением для инвалидных колясок.

Таможенный и пограничный контроль пассажиров на территории Российской Федерации проводится на станции Веселое, на территории Республики Абхазии – на станции Цандрипш.

Граждане России могут оформлять проездные документы и пересекать границу по внутреннему паспорту.

Приобрести билеты можно на официальном сайте «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в кассах дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

