Количество вагонов в пригородных поездах Екатеринбург – Алапаевск будет увеличено с 29 июля

2023-07-28 15:03
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По просьбам пассажиров СвЖД увеличивает количество вагонов в ряде пригородных поездов на маршруте Екатеринбург – Алапаевск. В соответствии с заявкой перевозчика АО «Свердловская пригородная компания» и решением Минтранса Свердловской области с 29 июля по 14 октября по субботам вместо двух вагонов будет курсировать четыре на следующих рейсах (время местное):

  • № 6774/6773 Екатеринбург – Алапаевск (отправление в 07:19, прибытие в 11:55);
  • № 6778/6777 Алапаевск – Екатеринбург (отправление в 16:39, прибытие в 21:18).

Для выполнения перевозок будет задействован современный подвижной состав на локомотивной тяге. Комфортабельные вагоны с местами для сидения оснащены кондиционерами, системами обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. В салонах установлены удобные кресла, розетки для зарядки мобильных устройств, имеются информационные табло.

Оформить проездные документы на пригородный поезд можно в пригородных кассах, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Продажа билетов начинается за 10 суток, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

