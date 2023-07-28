На вокзале Новороссийск открылся зал ожидания для маломобильных пассажиров

13:07

28 июля на вокзале Новороссийск для маломобильных посетителей открылся зал ожидания Центра содействия мобильности ОАО «ЖД». Специализированное пространство, выделенное в общем зале ожидания вокзала, оснащено посадочными местами, предназначенными для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются в кресле-коляске, а также для слабовидящих, путешествующих с собаками-проводниками. Слабослышащие посетители могут воспользоваться специализированным оборудованием – индукционной петлей.

В новом зале ожидания для маломобильных пассажиров также предусмотрена кнопка вызова персонала вокзального комплекса, который при необходимости окажет ситуационную помощь. Кроме того, в непосредственной близости установлен справочный видеотерминал, позволяющий получить видеоконсультацию со специалистом, в том числе и на жестовом языке.

Напомним, что аналогичные пространства открыты на Казанском вокзале Москвы, вокзалах Казань-1, Набережные Челны и Кострома. До конца 2023 года запланировано открытие еще 11 залов ожидания Центра содействия мобильности ОАО «ЖД».

Сотрудники центра круглосуточно готовы оказать маломобильным посетителям необходимую помощь по прибытию на вокзальные комплексы, во время ожидания поезда, при посадке или высадке из вагона, оформлении проездных документов, пользовании услугами и сервисами, а также с перемещением багажа и ручной клади. С начала года на вокзалах этой услугой воспользовались уже более 150 тыс. маломобильных пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.