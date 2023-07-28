Первый рейс ускоренного межрегионального поезда Липецк – Воронеж-1 состоится 6 августа

11:34

6 августа в первый рейс отправится ускоренный пригородный поезд № 7144/7143 Липецк – Воронеж-1 – Липецк. Отправление со станции Липецк – в 08:48, прибытие на станцию Воронеж-1 – в 10:31 (время в пути – 1 час 43 минуты). В обратном направлении состав отправится из Воронежа в 16:05 и прибудет в Липецк в 17:48 (время в пути – 1 час 43 минуты). Остановки предусмотрены на станциях Графская и Усмань. По такому расписанию состав будет следовать 6 и 20 августа, а начиная с 3 сентября – каждое воскресенье.

При этом ранее назначенные на июль и август воскресные маршруты ускоренных поездов № 7141/7142 сообщением Воронеж-1 – Липецк – Воронеж-1 будут продлены до конца года.

Стоимость проезда в одну сторону – 353 рубля. Для школьников и студентов предусмотрена скидка 50% от стоимости билета.

Напомним, что скоростное сообщение между региональными центрами открывается в рамках проекта «Соединяя Черноземье» с целью развития внутреннего туризма, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.