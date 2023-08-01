2 и 4 августа изменится расписание некоторых пригородных поездов Красноярской магистрали

09:43

В связи с ремонтными работами на Красноярской железной дороге некоторые пригородные поезда будут курсировать по измененному графику.

2 августа дневной электропоезд Зеледеево – Красноярск выйдет в рейс позже на 51 минуту: отправление со станции Зеледеево в 16:19 (вместо 15:28), прибытие на станцию Красноярск в 18:01.

4 августа ускоренный электропоезд Красноярск – Иланская отправится в поездку на 1 час 16 минут позже: отправление со станции Красноярск в 11:02 (вместо 09:44), прибытие на станцию Иланская в 15:49.

Пригородный поезд Иланская – Бугач выйдет на маршрут на 1 час 16 минут позже: отправлении со станции Иланская в 16:13 (вместо 14:57), прибытие на станцию Бугач в 21:38.

Вечерний электропоезд Бугач – Красноярск отправится со станции Бугач на 1 час 27 минут позже – в 21:48 (вместо 20:21). Прибытие в Красноярск в 22:01.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.