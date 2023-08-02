В Санкт-Петербурге организован новый мультимодальный тур «Путешествие в столицу фонтанов»

12 августа АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» запускает уникальный туристический маршрут «Путешествие в столицу фонтанов», который объединит три вида транспорта: пригородный поезд «Ласточка», автобус и водное судно «Метеор». В него также будет включено посещение одного из самых популярных музейных комплексов страны – Государственного музея-заповедника «Петергоф».
Программа маршрута на 12 августа:
Стоимость экскурсионного тура: 4000 рублей – взрослый, 3300 рублей – детский (до 7 лет включительно).
Количество человек, участвующих в экскурсии, ограничено.
Приобрести тур «Путешествие в столицу фонтанов» можно на сайте «АО «СЗППК» в разделе «Туристу на заметку», сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.