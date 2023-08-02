Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Санкт-Петербурге организован новый мультимодальный тур «Путешествие в столицу фонтанов»

2023-08-02 14:52
12 августа АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» запускает уникальный туристический маршрут «Путешествие в столицу фонтанов», который объединит три вида транспорта: пригородный поезд «Ласточка», автобус и водное судно «Метеор». В него также будет включено посещение одного из самых популярных музейных комплексов страны – Государственного музея-заповедника «Петергоф».

Программа маршрута на 12 августа:

  • 11:15 – отправление электропоезда «Ласточка» с Балтийского вокзала (вагон с экскурсионным сопровождением);
  • 11:52 – прибытие на железнодорожную станцию Новый Петергоф, трансфер на автобусе в Государственный музей-заповедник «Петергоф»;
  • 12:15-14:30 – посещение музея-заповедника «Петергоф»;
  • 14:30-15:30 – свободное время в музее-заповеднике;
  • 15:30 – посадка на «Метеор» и возращение в Санкт-Петербург;
  • 16:10 – прибытие в Санкт-Петербург.

Стоимость экскурсионного тура: 4000 рублей – взрослый, 3300 рублей – детский (до 7 лет включительно).

Количество человек, участвующих в экскурсии, ограничено.

Приобрести тур «Путешествие в столицу фонтанов» можно на сайте «АО «СЗППК» в разделе «Туристу на заметку», сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

