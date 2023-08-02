С 18 августа у поезда «Сапсан» появится новая остановка

12:16

В связи с завершением строительства новой платформы на станции Крюково, а также для улучшения транспортной доступности пассажиров изменяется расписание высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва.

С 18 августа поезда «Сапсан» №№ 761, 785, 758, 784 будут совершать остановку на станции Крюково.

Москва – Санкт-Петербург

Номер поезда Время отправления из Москвы Время прибытия в Санкт-Петербург Остановки 758 07:00 11:05 Крюково, Вышний Волочек, Угловка, Чудово 784 20:50 00:38 Крюково, Тверь, Чудово

Санкт-Петербург – Москва

Номер поезда Время отправления из Санкт-Петербурга Время прибытия в Москву Остановки 761 09:10 13:09 Угловка, Вышний Волочек, Крюково 785 21:00 00:51 Чудово, Тверь, Крюково

Время в пути следования поездов не изменится.

Билеты уже в продаже. Оформить проездные документы можно онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования. Продажа билетов по маршруту Москва – Крюково – Москва не производится.

Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» и стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному номеру телефона 8 (800) 775-00-00.