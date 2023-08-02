С 18 августа у поезда «Сапсан» появится новая остановка

В связи с завершением строительства новой платформы на станции Крюково, а также для улучшения транспортной доступности пассажиров изменяется расписание высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва.
С 18 августа поезда «Сапсан» №№ 761, 785, 758, 784 будут совершать остановку на станции Крюково.
Москва – Санкт-Петербург
|
Номер поезда
|
Время отправления из Москвы
|
Время прибытия в Санкт-Петербург
|
Остановки
|
758
|
07:00
|
11:05
|
Крюково, Вышний Волочек, Угловка, Чудово
|
784
|
20:50
|
00:38
|
Крюково, Тверь, Чудово
Санкт-Петербург – Москва
|
Номер поезда
|
Время отправления из Санкт-Петербурга
|
Время прибытия в Москву
|
Остановки
|
761
|
09:10
|
13:09
|
Угловка, Вышний Волочек, Крюково
|
785
|
21:00
|
00:51
|
Чудово, Тверь, Крюково
Время в пути следования поездов не изменится.
Билеты уже в продаже. Оформить проездные документы можно онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования. Продажа билетов по маршруту Москва – Крюково – Москва не производится.
Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» и стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному номеру телефона 8 (800) 775-00-00.