С 18 августа у поезда «Сапсан» появится новая остановка

2023-08-02 12:16
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с завершением строительства новой платформы на станции Крюково, а также для улучшения транспортной доступности пассажиров изменяется расписание высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва.

С 18 августа поезда «Сапсан» №№ 761, 785, 758, 784 будут совершать остановку на станции Крюково.

Москва – Санкт-Петербург

Номер поезда

Время отправления из Москвы

Время прибытия в Санкт-Петербург

Остановки

758

07:00

11:05

Крюково, Вышний Волочек, Угловка, Чудово

784

20:50

00:38

Крюково, Тверь, Чудово

Санкт-Петербург – Москва

Номер поезда

Время отправления из Санкт-Петербурга

Время прибытия в Москву

Остановки

761

09:10

13:09

Угловка, Вышний Волочек, Крюково

785

21:00

00:51

Чудово, Тверь, Крюково

Время в пути следования поездов не изменится.

Билеты уже в продаже. Оформить проездные документы можно онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования. Продажа билетов по маршруту Москва – Крюково – Москва не производится.

Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» и стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному номеру телефона 8 (800) 775-00-00.

