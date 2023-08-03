Новый пригородный маршрут на Красноярской железной дороге свяжет Красноярский край и Кемеровскую область

11:57

С 4 августа на Красноярской железной дороге начнет курсировать межрегиональный пригородный поезд Красноярск – Кия-Шалтырь (поселок Белогорск Кемеровской области). Он добавлен в расписание по просьбам пассажиров.

Таким образом, в маршрутную сеть КрасЖД войдет новый участок протяженностью более 200 км, охватывающий 9 станций направления Назарово – Кия-Шалтырь, с которыми раньше не было пригородного пассажирского сообщения. В Красноярском крае это остановочные пункты Назаровского района: Сереж, Глядень, Красная Сопка, а также Шарыповского района: Шушь, Дубинино, Инголь, в Кемеровской области – станции Полуторник, Саланга и Кия-Шалтырь Тисульского района.

Маршрут улучшит транспортное сообщение с отдаленными населенными пунктами двух регионов и обеспечит связь с крупным туристическим комплексом Кемеровской области – таежным горнолыжным курортом «Горная Саланга».

Из Красноярска в Кия-Шалтырь поезд будет отправляться по пятницам в 21:50. Прибытие на станцию Ачинск I в 01:11, на станцию Дубинино – в 05:55, в Кия-Шалтырь – в 07:39.

Со станции Кия-Шалтырь в Красноярск состав будет ходить по воскресеньям. Отправление в 20:10, прибытие в Дубинино – в 21:55, прибытие на станцию Ачинск I – в 01:44, в Красноярск – в 06:09.

Пригородным маршрутом выходного дня смогут воспользоваться и жители города Шарыпово (расположен в 16 км от станции Дубинино).

«Между Дубинино и Шарыпово будет курсировать автобус, который доставит пассажиров из Шарыпово на вокзал станции Дубинино за 15 минут до отправления состава. Расписание автобуса можно посмотреть на сайте нашей компании в разделе «Мультимодальные перевозки» – рассказал заместитель генерального директора АО «Краспригород» по пассажирской работе Иван Целишев.

Новый поезд будет курсировать и через станцию Назарово. Для жителей города это дополнительная возможность совершать поездки по пятницам (в Ачинск и Красноярск), по воскресеньям – в обратном направлении. Ранее до Назарово уже начали ходить электрички – по вторникам, субботам и воскресеньям.

Напомним: пригородные железнодорожные перевозки являются социально значимыми и развиваются на Красноярской магистрали при поддержке Министерства транспорта Красноярского края. Новый маршрут добавлен в расписание в рамках регионального заказа.

Уточнить расписание пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.