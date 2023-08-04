17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской железной дороги получили названия

10:17

На Куйбышевской железной дороге переименовано 17 остановочных пунктов. Ранее они именовались только по порядковому номеру километра, на котором расположены.

Новые топонимы совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, лесными зонами и т. п.). Унификация навигации позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки.

Например, о. п. 1646 км в Республике Башкортостан получил название о. п. Индустриальный парк в честь ближайшего географического ориентира – индустриального парка «Уфимский». Название о. п. 878 км, который находится близ города Ульяновска, переименован в о. п. Анненковский лес – так называется ближайшая лесная зона, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.