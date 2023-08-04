В Белгородской области открыты два новых остановочных пункта для пригородных поездов

21:52

Два новых остановочных пункта – Музейный комплекс и Парк Победы – открыли на пригородных маршрутах Белгород – Старый Оскол, Белгород – Курск, Белгород – Ржава, Белгород – Сараевка, Белгород – Прохоровка и Сараевка – Прохоровка. Каждый пункт оборудован двумя пассажирскими платформами длиной 100 и шириной 4 м с погодными модулями.

Остановочные пункты введены в эксплуатацию для удобства пассажиров, приезжающих на экскурсию в Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.