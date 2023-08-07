Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ускоренный межобластной поезд Липецк – Воронеж-1 отправился в первый рейс 6 августа

2023-08-07 15:57
6 августа состоялся первый рейс ускоренного пригородного поезда № 7144/7143 Липецк – Воронеж-1 – Липецк отправлением со станции Липецк в 08:48, прибытием на станцию Воронеж-1 в 10:31 с остановками в Графской и Усмани. В обратном направлении состав отправился из Воронежа в 16:05 и прибыл в Липецк в 17:48. Время в пути – 1 час 43 минуты.

По такому расписанию поезд будет курсировать 20 августа, а с 3 сентября – каждое воскресенье. Ранее назначенные на июль и август воскресные маршруты ускоренных поездов № 7141/7142 сообщением Воронеж-1 – Липецк – Воронеж-1 будут продлены до конца года.

Напомним, что ускоренное сообщение между региональными центрами открывается в рамках проекта «Соединяя Черноземье» с целью развития внутреннего туризма, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

