В Южно-Сахалинске открыты новые маршруты городских поездов

10:32

7 августа в Южно-Сахалинске открыли новые маршруты городских поездов, которые свяжут север и юг областной столицы от Новоалександровки до Христофоровки. В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника ДВЖД Геннадий Нестерук, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и другие почетные гости.

«Мы продолжаем интеграцию железной дороги с городским транспортом, начатую в декабре прошлого года, с открытия двух транспортно-пересадочных узлов и сегодня запускаем поезда на участке Новоалександровка – Христофоровка» , – отметил Геннадий Нестерук.

На новых маршрутах сахалинские железнодорожники благоустроили пять остановочных пунктов и подходы к ним, удлинили платформы, а также обустроили пандусы для маломобильных пассажиров.

Обращаем внимание, что на маршрутах южного направления Южно-Сахалинск – Корсаков и Южно-Сахалинск – Христофоровка пункт посадки и высадки для пассажиров в микрорайоне Октябрьский переносится на перекресток улиц Ленина и Отдаленной (автобусная остановка «Завод стройматериалов») и будет называться «Заводской».

Ознакомиться с расписание поездов на новых маршрутах можно на официальном сайте АО «Пассажирская компания «Сахалин», сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.