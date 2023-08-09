Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В августе часть пригородных поездов Красноярской железной дороги будет отправляться в поездки раньше

2023-08-09 09:44
В связи с ремонтными работами изменится расписание некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги: они будут отправляться в поездки раньше, чем обычно.

По вторникам и пятницам:

  • в период с 11 по 29 августа электропоезд Красноярск – Чернореченская будет выходить в рейс на 30 минут раньше. Отправление со станции Красноярск в 15:02 (вместо 15:32), прибытие на станцию Чернореченская в 18:12 (вместо 18:42);
  • с 18 августа по 1 сентября на 1 час раньше будет отправляться электропоезд Уяр – Красноярск. Отправление из Уяра в 11:29 (вместо 12:29), прибытие в Красноярск в 18:38 (вместо 19:38).

Кроме того, в указанные даты по вторникам и пятницам пригородный поезд Красноярск – Уяр - Красноярск будет курсировать по сокращенному маршруту – до станции Зыково. Отправление из Красноярска в 15:34, прибытие в Зыково в 16:38, отправление из Зыково в 17:12, прибытие на станцию Красноярск в 18:08. Маршрут утреннего и вечернего электропоездов Красноярск – Камарчага будет продлен до станции Уяр: утром отправление со станции Красноярск в 08:49, прибытие на станцию Уяр в 12:02, вечером отправление из Красноярска в 17:40, прибытие в Уяр в 20:50.

По понедельникам и четвергам:

  • в период с 17 августа по 31 августа время выхода в рейс электропоезда Камарчага – Красноярск переносится на 21 минуту раньше: отправление из Камарчаги в 16:05 (вместо 16:26).

Время указано местное.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

