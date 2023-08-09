В августе часть пригородных поездов Красноярской железной дороги будет отправляться в поездки раньше

В связи с ремонтными работами изменится расписание некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги: они будут отправляться в поездки раньше, чем обычно.
По вторникам и пятницам:
Кроме того, в указанные даты по вторникам и пятницам пригородный поезд Красноярск – Уяр - Красноярск будет курсировать по сокращенному маршруту – до станции Зыково. Отправление из Красноярска в 15:34, прибытие в Зыково в 16:38, отправление из Зыково в 17:12, прибытие на станцию Красноярск в 18:08. Маршрут утреннего и вечернего электропоездов Красноярск – Камарчага будет продлен до станции Уяр: утром отправление со станции Красноярск в 08:49, прибытие на станцию Уяр в 12:02, вечером отправление из Красноярска в 17:40, прибытие в Уяр в 20:50.
По понедельникам и четвергам:
Время указано местное.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.