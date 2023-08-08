Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железная дорога построила и ввела в эксплуатацию крытый пешеходный мост через пути на о. п. ВИЗ в Екатеринбурге

2023-08-08 15:55
Свердловская железная дорога построила и ввела в эксплуатацию крытый пешеходный мост через пути на о. п. ВИЗ в Екатеринбурге
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская магистраль завершила строительство нового пешеходного моста через железнодорожные пути на остановочном пункте ВИЗ в черте Екатеринбурга. Объект сдан в эксплуатацию и открыт для пассажиров.

Новый мост имеет три схода: один – к островной платформе для выхода пассажиров к поездам, два других – для обеспечения безопасного сквозного прохода жителей микрорайона Заречный.

Крытая конструкция моста защитит пешеходов от дождя и снега. Уложена фальцевая кровля. Ограждающие конструкции стен выполнены из перфорированного металлического листа, напольное покрытие тамбуров, лестничных сходов и площадок – из гранитных плит. Смонтировано освещение. На территории о. п. ВИЗ оборудованы модульный туалетный комплекс, пешеходные дорожки, газоны.

К 300-летию Екатеринбурга фасадную часть моста украсили изображениями самых узнаваемых объектов города: Белая башня, здание мэрии, Храм на Крови, небоскреб Высоцкий и др.

Пешеходный мост построен с учетом современных стандартов и требований, в том числе доступности для маломобильных групп населения. У каждого лестничного схода оборудованы лифты. После завершения оформления документов на обслуживание лифтового оборудования они будут запущены в работу.

В связи с вводом в эксплуатацию нового моста старый пешеходный мост на о. п. ВИЗ 1954 года постройки планируется демонтировать, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru