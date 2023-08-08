Свердловская железная дорога построила и ввела в эксплуатацию крытый пешеходный мост через пути на о. п. ВИЗ в Екатеринбурге

Свердловская магистраль завершила строительство нового пешеходного моста через железнодорожные пути на остановочном пункте ВИЗ в черте Екатеринбурга. Объект сдан в эксплуатацию и открыт для пассажиров.

Новый мост имеет три схода: один – к островной платформе для выхода пассажиров к поездам, два других – для обеспечения безопасного сквозного прохода жителей микрорайона Заречный.

Крытая конструкция моста защитит пешеходов от дождя и снега. Уложена фальцевая кровля. Ограждающие конструкции стен выполнены из перфорированного металлического листа, напольное покрытие тамбуров, лестничных сходов и площадок – из гранитных плит. Смонтировано освещение. На территории о. п. ВИЗ оборудованы модульный туалетный комплекс, пешеходные дорожки, газоны.

К 300-летию Екатеринбурга фасадную часть моста украсили изображениями самых узнаваемых объектов города: Белая башня, здание мэрии, Храм на Крови, небоскреб Высоцкий и др.

Пешеходный мост построен с учетом современных стандартов и требований, в том числе доступности для маломобильных групп населения. У каждого лестничного схода оборудованы лифты. После завершения оформления документов на обслуживание лифтового оборудования они будут запущены в работу.

В связи с вводом в эксплуатацию нового моста старый пешеходный мост на о. п. ВИЗ 1954 года постройки планируется демонтировать, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.