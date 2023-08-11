Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала сезона горный экспресс «Айгир» в Республике Башкортостан перевез более 23,6 тыс. пассажиров

2023-08-11 10:29
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Популярный среди туристов Республики Башкортостан горный экспресс «Айгир» в этом году начал курсировать с 29 апреля по выходным и праздничным дням. За три месяца поезд перевез более 23,6 тыс. туристов, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Айгир» – совместный транспортный проект Куйбышевской железной дороги, АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» и правительства Республики Башкортостан. Горный экспресс является сезонным продолжением популярного в зимнее время пригородного поезда «Легенда Урала». В этом году благодаря активной поддержке внутреннего туризма со стороны правительства республики была введена скидка в размере 50% на перевозку организованных групп при условии предварительно оформленной заявки. С июня по июль текущего года данной возможностью воспользовалось более 2 тыс. туристов «Айгира».

Отметим, что горный экспресс курсирует по выходным и праздничным дням. Расписание составлено таким образом, чтобы турист мог выбрать любой из форматов отдыха: поездка на один день или с однодневной ночевкой в заповедном месте.

Со станции Уфа горный экспресс отправляется в 07:08 и прибывает в Айгир в 10:58. В обратном направлении он следует со станции Айгир в 18:50 с прибытием на станцию Уфа в 22:17. Время указано местное.

Билеты на пригородный поезд можно приобрести в кассах и терминалах самообслуживания АО «Башкортостанская ППК», а также с помощью мобильного приложения «ЖД-Пассажирам». В горном экспрессе действуют все льготы, предусмотренные федеральным и республиканским законодательствами, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

