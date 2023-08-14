Расписание пригородных поездов на серовском направлении Свердловской железной дороги временно изменится в августе и сентябре

В связи с работами по обновлению пути на однопутном перегоне Верхотурье – Ляля Свердловской железной дороги в августе и сентябре 2023 года временно изменится расписание ряда пригородных поездов серовского направления.

Изменения затронут следующие пригородные поезда (время местное):

№ 7076 «Ласточка» Бокситы – Екатеринбург (номер поезда будет изменен на 7078) с 19 по 31 августа по нечетным дням, со 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 00:28 (раньше на 3 часа 47 минут), прибывать в 08:26 (раньше на 3 часа 34 минуты);

№ 7071 «Ласточка» Екатеринбург – Серов с 19 августа по 18 сентября будет отправляться в 17:25 (по графику), прибывать в 23:06 (позже на 3 минуты);

№ 6994 Нижний Тагил – Каменск-Уральский с 19 по 31 августа по нечетным дням, со 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 05:27 (по графику), прибывать в 11:47 (позже на 41 минуту);

№ 6864 Нижняя Тура – Нижний Тагил с 19 по 31 августа по нечетным дням, со 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 11:14 (позже на 44 минуты), прибывать в 13:39 (позже на 40 минут);

№ 6851 Нижний Тагил – Нижняя Тура с 19 по 31 августа по нечетным дням, со 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 10:05 (позже на 40 минут), прибывать в 12:33 (позже на 41 минуту);

№ 7424/7423 Нижняя Тура – Верхотурье с 19 по 31 августа по нечетным дням, со 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 12:45 (позже на 10 минут), прибывать в 14:08 (позже на 2 минуты);

№ 6861 Нижний Тагил – Серов с 20 по 30 августа по четным дням, с 1 по 19 сентября по нечетным дням будет отправляться в 10:48 (позже на 4 часа 18 минут), прибывать в 15:43 (позже на 4 часа 32 минуты). Также на этот период отменяется остановка на станции Кушва.

С 19 по 31 августа по нечетным дням, со 2 по 18 сентября по четным дням на участке Ляля – Верхотурье не будут курсировать пригородные поезда:

№ 6954 Бокситы – Верхотурье (конечный пункт маршрута – станция Ляля);

№ 6953 Верхотурье – Бокситы (начальный пункт маршрута – станция Ляля);

№ 6861 Нижний Тагил – Серов (курсирует на участках Нижний Тагил – Верхотурье и Ляля – Серов без изменения расписания).

№ 7422/7421 Серов – Нижняя Тура курсирует на участках Серов – Ляля (действующим расписанием) и Верхотурье – Нижняя Тура с изменением расписания: отправление из Верхотурья в 09:43 (позже на 1 час 2 минуты), прибытие в Нижнюю Туру в 11:02 (позже на 52 минуты).

СвЖД и Свердловская пригородная компания приносят пассажирам извинения за временные неудобства. При планировании поездки просим обращать внимание на изменения в расписании.

Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «ЖД» и АО «СПК», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.