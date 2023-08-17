Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Скорые пригородные поезда «Орлан» доставят гостей и участников фестиваля «Купец 2.0» в Стерлитамак

2023-08-17 15:49
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В целях обеспечения транспортной доступности для гостей фестиваля гостеприимства «Купец 2.0», который пройдет 19 августа в Стерлитамаке, составность пригородного поезда «Орлан» на маршруте Уфа – Кумертау – Оренбург будет увеличена с трех до шести вагонов.

Такое решение принято Куйбышевской железной дорогой совместно с компанией-перевозчиком АО «Башкортостанская ППК» и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.

Также для удобства гостей и участников фестиваля предусмотрена возможность совершить пересадку с «Орлана» на фирменный транспорт фестиваля.

Куйбышевская магистраль просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать поездку. Сделать это можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Напоминаем, что в приложении также доступна услуга выбора мест на скорые пригородные поезда «Орлан». Кроме того, на территории Республики Башкортостан платная категория пассажиров при приобретении билета через мобильное приложение гарантированно получит скидку до 18% от стоимости проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

