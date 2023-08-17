Открыто движение городских электричек на МЦД-3 Зеленоград – Ипподром

15:18

Церемония запуска пассажирского движения на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) состоялась 17 августа в Москве. Старт отправлению первых поездов дал Президент Российской Федерации Владимир Путин. В мероприятии также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров.

МЦД-3 откроет новые возможности для развития Москвы и области. Он улучшит транспортное обслуживание 24 районов Москвы и 4 городов Московской области (Химки, Люберцы, Жуковский и Раменское). Также он на 15% разгрузит три линии московского метро (Люблинско-Дмитровскую, Таганско-Краснопресненскую и Калужско-Рижскую), создаст новые альтернативные маршруты и улучшит доступность 41 школы, 18 парков, 13 музеев, 30 институтов, а также на 6,9 тыс. автомобилей в сутки снизит поток транспорта на вылетных московских магистралях.

Протяженность МЦД-3 – 85 км. Предполагаемый пассажиропоток – 577 тыс. человек в сутки.

Пассажирам будут доступны 41 остановочный пункт и 14 пересадок на метро, МЦД и МЦК. Диаметральные поезда будут ходить раз в 10 минут, а благодаря пропуску в границах МЦД-3 составов дальнего пригорода интервал в часы пик составит всего 5 минут.

В рамках реализации проекта МЦД-3 железнодорожники без остановки движения поездов построили:

парки для отстоя и экипировки поездов Крюково и Раменское;

транспортно-пересадочный узел «Зеленоград-Крюково»;

Митьковскую соединительную ветвь с дополнительными путями, тоннелем и примыканием к Московской и Октябрьской железным дорогам;

путепроводные развязки Малино и Ховрино;

новые тяговые подстанции, посты электрической централизации, а также реконструировали существующие.

В ходе работ по развитию инфраструктуры МЦД реконструкция всех остановочных пунктов ведется в новом стандарте транспортного обслуживания пассажиров с современной навигацией, созданием доступной среды, а также благоустройством прилегающих территорий.

Конечным пунктом на Ленинградском радиусе МЦД-3 стал ТПУ «Зеленоград-Крюково». На станции выполнена комплексная реконструкция железнодорожной и пассажирской инфраструктуры. Всего построено три платформы: две задействованы в обороте поездов МЦД-3, третья — для остановки пригородных поездов дальних зон.

ТПУ «Зеленоград-Крюково» общей площадью 6084 кв. м имеет две входные группы-вестибюля по обе стороны от железной дороги. Конкорс оборудован 9 лифтами и 17 эскалаторами. Также удлинен транзитный пешеходный тоннель для безопасного прохода под железнодорожными путями.

Остановочный пункт Ипподром стал конечным на Казанском радиусе МЦД-3. Для обеспечения безопасных условий для пассажиров при доступе к платформам, а также для транзитного прохода на Ипподроме построен пешеходный мост длиной 51 м, оснащенный 4 лифтами.

Одним из главных преимуществ проектов МЦД является высокая степень интеграции пригородно-городского железнодорожного транспорта, метрополитена и других видов общественного транспорта в единую сеть, что позволит создать надежный транспортный каркас Центрального транспортного узла. С этой целью строятся современные транспортно-пересадочные узлы, внедряется единая тарифная политика, пассажирам предлагается широкий выбор сопутствующих сервисов.