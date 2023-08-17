«Орланы» в «Оленьи ручьи» в августе и сентябре будут совершать дополнительные рейсы по пятницам

14:13

В связи с высоким спросом в августе и сентябре Свердловская железная дорога назначает дополнительную пару пригородных поездов из Екатеринбурга до популярного туристического объекта Свердловской области – природного парка «Оленьи ручьи» (о. п. Бажуково). С 25 августа по 29 сентября поезд № 7011/7012 Екатеринбург – Михайловский Завод будет дополнительно курсировать по пятницам (кроме 1 сентября). Таким образом, частота его курсирования увеличится до трех раз в неделю: по пятницам и выходным дням.

Перевозки будут выполняться на рельсовом автобусе РА-3 «Орлан». Отправление из столицы Урала в 08:13 (здесь и далее – время местное), прибытие на о. п. Бажуково в 10:50. В обратную сторону отправление из Бажуково в 17:26, прибытие в Екатеринбург в 20:11. Время в пути от Екатеринбурга до Бажуково – 2 часа 37 минут. Остановки: Дружинино, Бажуково, Аракаево. Днем туристы смогут насладиться общением с природой, а вечером – вернуться домой.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте Свердловской пригородной компании. Стоимость проезда в одну сторону до Бажуково составляет 318 рублей по полному тарифу. Проездные документы оформляются с указанием мест: при посадке нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Продажи билетов открываются за 10 дней до даты отправления.

Также все желающие могут приобрести у туроператора пакет с экскурсионным обслуживанием. Он включает в себя сопровождение гида в поезде и на протяжении всего маршрута, проезд в обе стороны, билет в парк и пользование зоной отдыха, которая создана специально для пассажиров «Орлана». Уточнить детали можно на сайте проекта «ЭКО-маршрут «Оленьи ручьи», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.