Расписание пригородных поездов на направлении Минеральные Воды – Владикавказ изменится с 22 августа

16:07

С 22 августа изменится расписание пригородных поездов на направлении Минеральные Воды – Владикавказ. В частности, электричка № 6408 Минеральные Воды – Прохладная будет ходить по другому графику.

В следующий вторник, 22 августа, вечерний рейс поезда № 6408 отменен, а с 23 августа он будет выполняться в утренние часы: отправление со станции Минеральные Воды в 03:43. Конечной точкой маршрута станет станция Беслан, куда состав будет прибывать в 07:03.

В связи с этими изменениями скорректирован график движения поезда № 6440. Он будет ходить со станции Беслан до Владикавказа. Отправление состава в 07:29, прибытие в столицу Республики Северная Осетия – Алания в 08:12.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайте АО «СКППК» в разделе «Расписание», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.