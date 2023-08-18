С 21 августа и до конца текущего года при покупке билетов на электрички пассажиры смогут экономить до 20% от их стоимости

13:05

С 21 августа приобрести билет на пригородные электропоезда можно с кешбэком до 40 рублей. Чтобы поездка в электричке стоила дешевле, ее необходимо оплатить через «Систему быстрых платежей» (СБП) в приложении «ЖД Пассажирам».

Предложение будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Акция доступна пассажирам перевозчиков в пригородном железнодорожном сообщении на инфраструктуре ОАО «ЖД» за исключением АО «ЦППК» и АО «МТППК».

Для покупки билета на пригородный электропоезд с выгодой необходимо установить на свой смартфон (любой операционной системы) приложение «ЖД Пассажирам», пройти регистрацию, выбрать направление и дату поездки, на этапе оплаты – выбрать строку «Система быстрых платежей». Важное условие: для начисления кешбэка требуется регистрация в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru или в приложении «Привет!».

Кешбэк начисляется в течение трех дней обратно на счет, с которого пассажир оплачивает проезд в электричке. Отметим также, что при оплате сразу нескольких билетов в приложении «ЖД Пассажирам» он будет начисляться на всю сумму платежа, а не за каждый билет в отдельности. Вернуть можно до 20% стоимости, но не более 40 рублей за одну покупку и до 1000 рублей в месяц для одного пользователя.

«Реализация проекта по оплате билетов на поезда с помощью СБП стартовала в прошлом году и осуществлялась поэтапно. На первом этапе с ее помощью можно было оплатить проездные документы только в кассах, в январе этого года сервис стал доступен на сайте ОАО «ЖД», а весной – в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». За счет скорости и удобства проведения транзакций во всех каналах продаж железнодорожных билетов благодаря СБП мы повышаем качество обслуживания наших пассажиров», – отметил заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрий Пегов.

«СБП – современный и технологичный способ оплаты, который набирает все большую популярность в стране. По статистике Банка России, каждый четвертый житель России уже оплачивает покупки с помощью этого сервиса. Кроме того, мы видим спрос на СБП-платежи не только со стороны пользователей, но и от предприятий. Такой запрос есть и в транспорте. Так, каждый месяц только пригородными поездами пользуются миллионы людей. Уверена: благодаря нашему сотрудничеству с ЖД многие пассажиры электричек оценят удобство такого способа оплаты и, конечно, выгоду от покупки билетов на электрички через СБП», – прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК.