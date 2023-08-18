Специальный пригородный поезд перевезет туристов на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти 19 августа

11:15

Впервые на маршруте Тольятти – Сызрань-1 назначен специальный пригородный поезд для доставки участников и гостей гастрономического фестиваля «Сызранский помидор».

Благодаря удобному расписанию туристы прибудут к началу праздника, смогут поучаствовать во всех мастер-классах и побывать на каждой интерактивной площадке фестиваля.

Электропоезд отправится 19 августа из Тольятти в 13:15, прибудет на ст. Сызрань-1 в 15:50. Обратно поезд отправится в 19:00 и прибудет в Тольятти в 21:37. Время местное. В пути следования запланированы остановки на станциях Жигулевское Море и Жигулевск.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Стоимость проезда в одну сторону составляет 222 рубля, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.