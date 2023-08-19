Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Продолжаются восстановительные работы на участке Нижнеангарск – Холодная Восточно-Сибирской магистрали

2023-08-19 22:15
На перегоне Нижнеангарск – Холодная Восточно-Сибирской железной дороги продолжаются работы по устранению последствий наводнения. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Холодная в результате выпадения обильных осадков в Северобайкальском районе произошло частичное разрушение берегоукрепляющей защитной дамбы в районе населенного пункта Холодное с последующим размывом земляного полотна железнодорожного пути.

В компании работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия под руководством генерального директора – председателя правления ОАО «ЖД» Олега Белозёрова. Организовано взаимодействие с руководством Республики Бурятии и МЧС России. В восстановительных работах задействованы более 70 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники. Кроме того, на место направлено два противоразмывных поезда, два восстановительных поезда, а также 21 вагон с щебнем, платформы со шпалами.

ОАО «ЖД» оказывает помощь региональным органам власти в предоставлении техники и людских ресурсов для восстановления поврежденной защитной дамбы и возвращения реки Холодная в русло.

По состоянию на 22:00 местного времени 19 августа задерживаются два пассажирских поезда дальнего следования. Время задержки составляет от 1 до 8 часов.

Поезд № 97 Тында – Кисловодск, время задержки которого составило более 8 часов, отправлен до станции Таксимо. Пассажиры, направляющиеся в Северобайкальский район, будут размещены в пунктах временного пребывания, остальные отправятся в составе пассажирского поезда в объезд – по главному ходу Транссибирской магистрали.

Пассажирский поезд № 98 сообщением Кисловодск – Тында, остановленный на станции Северобайкальск, был отправлен через главный ход Транссибирской магистрали. Пассажиры задержанных поездов обеспечиваются дополнительным питанием и бутилированной водой. ОАО «ЖД» прорабатывает индивидуальные варианты организации перевозок с каждым пассажиром, в том числе и альтернативными видами транспорта. Желающие прервать поездку могут без оплаты специального сбора вернуть или переоформить проездные документы на поезда в билетных кассах.

Пригородные поезда № 6371 сообщением Новый Уоян – Северобайкальск и № 6372 сообщением Северобайкальск – Новый Уоян на 19 и 20 августа отменены.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте ОАО «ЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Движение грузовых поездов на перегоне Нижнеангарск – Холодная также приостановлено.

ОАО «ЖД» приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все возможные меры по скорейшему восстановлению движения поездов.

