Расписание «Ласточек», курсирующих между Сочи и Гагрой, изменится с 1 сентября

2023-08-21 13:07
Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 1 сентября изменится график движения «Ласточек», которые связывают Сочи и Гагру.

С первого дня осени со станции Сочи в Абхазию будет совершаться по 2 рейса в день с заходом в аэропорт Черноморского побережья. Из Гагры одна «Ласточка» будет ходить по длинному маршруту до станции Сочи, вторая – только до станции Аэропорт «Сочи».

Таким образом, отправиться в Абхазию со станции Сочи пассажиры смогут в 08:50 и 17:42. Прибытие составов в Гагру в 13:06 и 21:30 соответственно.

Из Гагры комфортабельные поезда будут отправляться в 13:26 и 21:40. Дневной состав будет прибывать на станцию Сочи в 17:24. вечерний, совершающий укороченный рейс, на конечную станцию Аэропорт «Сочи» прибудет в 00:40.

Получить более подробную информацию о графике курсирования поездов и оформить проездные документы можно на сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

