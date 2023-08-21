С 21 августа пригородным поездам в Самарской области продлен маршрут

11:38

Для удобства пассажиров с 21 августа продлили маршрут пригородных поездов в Самарской области.

Электричка сообщением Самара (отправление в 06:35) – Безенчук (прибытие в 07:47) будет следовать до станции Сызрань-1 (прибытие в 09:04) по рабочим дням, а пригородный поезд Безенчук (отправление в 08:07) – Мирная (прибытие в 09:45) будет отправляться со станции Сызрань-1 (отправление в 06:52) ежедневно.

Время указано местное.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.