Дополнительный поезд свяжет Нижний Новгород и Москву в августе и сентябре

Дополнительный поезд свяжет Нижний Новгород и Москву в августе и сентябре

14:22

В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки между Нижним Новгородом и Москвой по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на Горьковской железной дороге назначен дополнительный скорый дневной поезд № 235/236.

Из Москвы состав отправится 24, 28 и 30 августа, 1, 3, 5, 7, 11, 13, и 15 сентября в 09:05, прибудет в Нижний Новгород в 13:57. Из Нижнего Новгорода скорый поезд отправится в эти же даты в 16:43 и прибудет в Москву в 22:09.

Поезд сформирован из новых комфортабельных вагонов, оборудованных системами кондиционирования воздуха, биотуалетами и розетками для подзарядки гаджетов. Для удобства маломобильных пассажиров в одном из вагонов предусмотрено специализированное купе.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.