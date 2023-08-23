Курсирование сезонных южных поездов на Горьковской магистрали продлено до 26 сентября

Курсирование сезонных южных поездов на Горьковской магистрали продлено до 26 сентября

13:26

В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в летний период на Горьковской железной дороге продлено курсирование сезонных поездов дальнего следования в направлении черноморских курортов России.

Пассажирский поезд № 501/502 Киров – Нижний Новгород – Анапа будет отправляться из Кирова и Нижнего Новгорода по 23 сентября, поезд № 531/532 Киров – Нижний Новгород – Адлер – по 22 сентября.

Пассажирский поезд № 515/516 Ижевск – Казань – Анапа будет курсировать по 22 сентября, № 451/452 Ижевск – Адлер – по 26 сентября.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.