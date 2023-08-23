С начала курсирования «городской поезд» в Тамбовской области перевез свыше 50 тыс. пассажиров

С начала курсирования «городской поезд» в Тамбовской области перевез свыше 50 тыс. пассажиров

11:49

С августа 2022 года в рамках проекта «Городской поезд» рельсовые автобусы РА-1 перевезли по ежедневному маршруту Тамбов – Котовск – Тамбов более 50 тыс. пассажиров. Пассажиропоток составил более 3,7 тыс. человек в месяц.

Напомним: на участке полностью обновлена инфраструктура, благоустроены территории, прилегающие к железнодорожным путям, введен в эксплуатацию новый остановочный пункт Радужный.

Рельсовые автобусы делают остановки на станции Цна и остановочных пунктах 3 км, 4 км, Тамбов-2 и Трегуляй. Расписание пригородных поездов увязано с графиком движения городского общественного транспорта.

Преимущества этого вида городского транспорта – независимость от автодорожной и метеорологической ситуации, доступность, скорость и комфорт. Стоимость поездки составляет 40 рублей, при этом сохранены федеральные и региональные льготы, в том числе 50% оплата за проезд для учащихся, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.