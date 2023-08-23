Новый туристический ретропоезд на паровой тяге начнет курсировать между Нижним Новгородом и Арзамасом с 26 августа

26 августа на Горьковской железной дороге состоится торжественное отправление в первый рейс нового туристического ретропоезда на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас. Состав будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Проект реализуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Туристы смогут посетить уникальные достопримечательности города Арзамас, такие как дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Из Нижнего Новгорода поезд № 6901/6902 будет отправляться в 10:46 и прибывать в Арзамас в 13:01. Из Арзамаса состав будет отправляться в 17:30 и прибывать в Нижний Новгород в 19:50.

В состав туристического поезда входят уникальный паровоз П-36 и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Билеты на ретропоезд можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «ЖД Пассажирам».

