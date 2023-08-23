Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый туристический ретропоезд на паровой тяге начнет курсировать между Нижним Новгородом и Арзамасом с 26 августа

2023-08-23 11:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

26 августа на Горьковской железной дороге состоится торжественное отправление в первый рейс нового туристического ретропоезда на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас. Состав будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Проект реализуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Туристы смогут посетить уникальные достопримечательности города Арзамас, такие как дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Из Нижнего Новгорода поезд № 6901/6902 будет отправляться в 10:46 и прибывать в Арзамас в 13:01. Из Арзамаса состав будет отправляться в 17:30 и прибывать в Нижний Новгород в 19:50.

В состав туристического поезда входят уникальный паровоз П-36 и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Билеты на ретропоезд можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «ЖД Пассажирам».

Уважаемые журналисты, приглашаем вас принять участие в торжественном отправлении!

Дата и время сбора: 26 августа 2023 года (суббота), 10:15.

Место сбора: железнодорожный вокзал Нижний Новгород, (пл. Революции, 2А), площадь перед Царским павильоном.

Данные для аккредитации (ФИО и номер телефона) присылайте в ответном письме на электронный адрес: ncos_PugachevAD@grw.ru (начальник отдела по работе со СМИ ГЖД Пугачев Алексей), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

