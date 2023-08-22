«Ласточка» соединит станции Самара и Жигулевск с 28 августа

16:15

Для улучшения транспортного обслуживания жителей Самарской области с 28 августа назначается скорый пригородный поезд «Ласточка» на маршруте Самара – Жигулевск.

Отправиться в путь на электропоезде пассажиры смогут по рабочим дням. От станции Жигулевск он будет уходить в 06:26 и прибывать в Самару в 08:11. Отправление поезда из столицы Самарской области – в 16:33, прибытие на конечную станцию – в 18:44.

Время указано местное.

Остановки для посадки и высадки пассажиров из Жигулевска предусмотрены на станциях Могутовая, Жигулевское Море, Волжская Жемчужина, Задельная, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская и Безымянка. В обратном направлении у поезда будут остановки на станциях Толевая, Киркомбинат, Стахановская, Безымянка, Пятилетка, Средневолжская, Вишневая, Дачная, Яблочная, Козелковская, Ягодная, Шведская Слобода, о. п. 172 км, Водинская, о. п. 168 км, Сокская, Старосемейкино, Царевщина, Задельная, Волжская Жемчужина, Жигулевское Море и Могутовая.

Билеты на скорые поезда «Ласточка» по маршруту Самара – Жигулевск, в том числе с указанием мест, можно приобрести во всех кассах пригородного сообщения, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Стоимость «разового» билета – 253 рубля. Действуют все категории льгот. Для обучающихся цена «разового» билета в период действия льгот снижена на 50%, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.