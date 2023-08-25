Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Школьники и студенты Куйбышевской магистрали смогут воспользоваться льготами на проезд в пригородных поездах

2023-08-25 12:58
С 1 сентября 2023 года школьники и студенты очной формы обучения смогут приобретать билеты со скидкой 50% на пригородные поезда АО «Башкортостанская ППК», курсирующие на территории Пензенской, Ульяновской, Челябинской областей, Республик Мордовия и Башкортостан, и скидкой 25% в Оренбургской области. В Самарской области уже действует льготный проезд в размере 50% (с 15 августа 2023 года до 30 июня 2024 года) на электропоезда АО «Самарская ППК».

Для оформления билетов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку из школы, студентам – студенческий билет. Справка (студенческий билет) должны содержать фамилию, имя, отчество лица, реквизиты и юридический адрес образовательного учреждения и быть заверенными печатью и подписью руководителя, иметь номер и дату, действующий период обучения, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

