С 1 сентября студенты и школьники смогут воспользоваться скидкой 50% на поездки в пригодных поездах Свердловской железной дороги

12:01

C 1 сентября 2023 года возобновляется действие сезонной скидки 50% для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах на полигоне СвЖД. Региональная льгота будет действовать в учебный период (до 15 июня 2024 года) при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на пригородные поезда «Ласточка» и «Орлан». На территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры перевозчиком выступает АО «Свердловская пригородная компания», в Пермском крае – АО «Пермская пригородная компания».

Скидка предоставляется:

школьникам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет (для Тюменской области – справки с фотографией учащегося);

студентам, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования при предъявлении студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

В Свердловской области, в границах муниципального образования город Екатеринбург, где действует единый городской тариф (ЕГТ), стоимость поездки на любое расстояние без пересадки для школьников и студентов с 1 сентября до 15 июня с учетом льготы составит 17 рублей 50 копеек. В зону действия ЕГТ попадают 35 станций и остановочных пунктов, в формате «наземного метро» ежесуточно доступны 142 пригородных поезда.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». При оформлении электронного билета в приложении в первый раз пассажиру необходимо подтвердить свою личность и право на льготу. Для этого нужно обратиться в любую пригородную кассу и предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, а также документы, дающие право на льготу.

Продажа билетов открывается за 10 суток до даты отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.