Ретропоезд «Дорогой мужества» перевез более 3,6 тыс. туристов с начала курсирования

11:16

Экскурсионный поезд на паровозной тяге «Дорогой мужества» сообщением Старый Оскол (Белгородская область) – Сараевка (Курская область) перевез более 3,6 тыс. пассажиров за 6 месяцев с февраля текущего года, когда был открыт туристический маршрут.

В составе ретропоезда, который курсирует по субботам и воскресеньям, – паровоз серии Л, два стилизованных вагона с комфортными местами для сидения, фотокупе и игровая зона для детей. Пассажиры в ходе экскурсии могут посетить исторически значимые места Курской битвы, а в пути с помощью аудиогида – узнать об истории строительства Дороги мужества.

«Дорогой мужества» – совместный туристический проект Юго-Восточной железной дороги, правительств Белгородской, Воронежской и Курской областей, а также АО «ППК «Черноземье». Он посвящен 80-летию Победы в Курской битве и памяти строителей 95-километровой железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава, проложенной в 1943 году всего за 32 дня для снабжения войск Красной армии на Курской дуге, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.