В январе-июле 2023 года количество отправленных посылок на вокзалах Горьковской железной дороги выросло на 13%

В январе-июле 2023 года на вокзалах Горьковской железной дороги сервисом экспресс-доставки небольших посылок поездом по системе «От вокзала к вокзалу» воспользовались порядка 23,5 тыс. человек. Это на 13% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Из них 13,8 тыс. стали получателями бандеролей, более 9,6 тыс. – сами отправляли корреспонденцию.

Чаще всего сервисом пользуются жители Нижнего Новгорода. За 7 месяцев 2023 года услугой доставки посылок здесь воспользовались порядка 6,3 тыс. человек, из них 3,5 тыс. человек стали получателями бандеролей из других городов, 2,7 тыс. – сами отправляли корреспонденцию из Нижнего Новгорода. Сервис также пользуется спросом у жителей Казани, Кирова и Ижевска.

Услугой можно воспользоваться на всех вокзалах Горьковской магистрали. Доставка посылок осуществляется ближайшим пассажирским поездом и занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения.

Для отправления или получения бандероли необходимо обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале и заказать услугу по установленной форме. При себе нужно иметь паспорт и контактные данные получателя. Режим работы пунктов можно уточнить на сайте Дирекции железнодорожных вокзалов.

Оформление занимает несколько минут. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги и документы, книги, малогабаритную цифровую и бытовую технику, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.