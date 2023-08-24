Туристический поезд «Бобренок» будет делать остановку у села Никольское с 26 августа

16:18

С 26 августа туристический поезд № 931/932 «Бобренок», курсирующий по субботам и воскресениям по маршруту Воронеж-1 – Хава – Воронеж-1, будет делать остановку на о. п. 14 км. Пассажиры смогут посетить расположенную в селе Никольское усадьбу Соколовых, создателей первого в России крестьянского театра.

Состав будет отправляться со станции Воронеж-1 в 09:10 и прибывать на о. п. 14 км в 10:49. Время прибытия на станцию Хава – 11:06. В обратном направлении состав отправится со станции Хава в 14:12, сделает остановку на о. п. 14 км в 14:29. Время прибытия в Воронеж – 16:03.

Напомним: «Бобренок» – современный рельсовый автобус РА-2 в трехвагонном исполнении – начал возить туристов в природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова в апреле. В пути следования предусмотрены остановки на ст. Отрожка, Сомово, Тресвятская, Графская, о. п. им. Пескова, о. п. 14 км.

Подробную информацию о расписании движения поезда можно узнать по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.