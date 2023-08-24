Более 1 млн пассажиров перевезено электричками в формате «наземного метро» по единому городскому тарифу в Екатеринбурге

Свердловская магистраль подвела итоги работы по единому городскому тарифу (ЕГТ) в формате «наземного метро» в электричках в черте Екатеринбурга за полгода. С даты начала действия тарифа (24 февраля 2023 года) пригородными поездами воспользовалось более 1 млн пассажиров. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года в Екатеринбургской агломерации на 21%.

Благодаря введению ЕГТ электрички глубже интегрировались в систему общественного транспорта столицы Урала. Возможность совершить в границах муниципалитета поездку любой дальности за фиксированную стоимость в 35 рублей, экономия времени в пути и удобное расписание привлекли на железнодорожный транспорт новых пассажиров. Электропоезда позволяют в любую погоду точно по времени попасть из отдаленных районов Екатеринбурга в центральные, минуя транспортные заторы.

За время действия ЕГТ более востребованными стали все станции и остановочные пункты в черте Екатеринбурга: о. п. Вторчермет (количество пассажиров увеличилось на 45%), о. п. Чапаевская (+41%), Лесотехническая (+40%), Аэропорт «Кольцово» (+38%), Керамик (+38%). На 15-35% стали востребованнее станции Шарташ, Кольцово, Компрессорный Завод, Первомайская, ВИЗ, Чапаевская и Уктус.

Чаще всего пассажиры совершали поездки на расстояние от 6 до 15 км – таковых более половины. Самым популярным маршрутом стал Компрессорный завод – Первомайская: время в пути на электричке составляет 15-23 минуты (в зависимости от поезда), в общественном транспорте – более часа. Поездка по маршруту Ботаническая – Первомайская на электропоезде занимает 14 минут (40 минут на общественном транспорте), Керамик – Первомайская – 22 минуты (1 час 10 минут на общественном транспорте), Кольцово – Первомайская – 19 минут (1 час на общественном транспорте).

«Наземное метро» – это 142 пригородных поезда, курсирующих в семи радиальных направлениях (в том числе 31 рейс электропоезда «Ласточка»), участки которых попадают в периметр между станциями и остановочными пунктами Шувакиш, Березит, Глубокое, Аэропорт «Кольцово», разъезд Приисковый, 1639 км и Северка.

Уточнить расписание и приобрести билет можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», пригородных кассах и терминалах самообслуживания АО «Свердловская пригородная компания» (перевозчик). Действуют все виды льгот, предусмотренные в пригородном железнодорожном сообщении, в том числе сезонная скидка 50% для школьников, студентов и пенсионеров. Дети до 7 лет едут бесплатно, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.