За 7 месяцев 2023 года специализированную помощь на вокзалах Горьковской железной дороги получили около 11,6 тыс. маломобильных пассажиров

14:04

За январь-июль 2023 года на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали специализированную помощь оказали порядка 11,6 тыс. маломобильным пассажирам, что на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Киров (2800 человек), Нижний Новгород (3088), Казань (1384) и Ижевск (977).

Для лиц с ограниченными физическими возможностями на железнодорожных вокзальных комплексах безвозмездно осуществляется помощь по их сопровождению к подвижному составу силами сотрудников специализированной компании. Кроме того, маломобильным пассажирам предоставляется услуга по транспортировке багажа.

Напомним: заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по тел.: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг.

Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.