В январе-июле 2023 года услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали воспользовались более 3,8 тыс. маломобильных пассажиров

За 7 месяцев 2023 года услугами сопровождения на вокзалах ДВЖД воспользовались более 3,8 тыс. маломобильных пассажиров, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 3,2 тыс. заявок было оформлено через Центр содействия мобильности ОАО «ЖД».

В июле сервисом воспользовались более 600 пассажиров. Все заявки были оформлены через Центр содействия мобильности. Услуга сопровождения наиболее востребована в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Ружино и Нерюнгри.

Для маломобильных пассажиров обеспечено сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: привокзальные территории, здание вокзала, включая санитарно-бытовые помещения и помещения обслуживания (кассовые залы, залы ожидания, санитарную комнату, камеру хранения, медпункт, помещения коммерческого обслуживания), выходы на платформы. Услуги оказания помощи и сопровождения предоставляются на безвозмездной основе.

На Дальневосточной магистрали ведется работа по адаптации вокзальной инфраструктуры для удобства маломобильных пассажиров. Пандусами, подъемными платформами и специальными лифтами оснащены 27 вокзалов и 137 остановочных пунктов. Мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы и указатели, кнопки экстренного вызова дежурного персонала размещены во всех зданиях вокзальных комплексов ДВЖД.

В этом году перронную платформу на вокзале в Уссурийске оснастили тактильной разметкой (шуц-линией) для удобства пассажиров с нарушением зрения. Также в текущем году на станциях Бикин и Вяземская планируется оборудовать вокзалы тактильными напольными направляющими, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.