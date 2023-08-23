Путешествия на туристических поездах в осеннее-зимний сезон можно планировать уже сейчас

20:30

Холдингом «ЖД» утвержден и опубликован на официальном сайте компании график движения туристических поездов на осенне-зимний период 2023 года и весь 2024 год.

В нем предусмотрено курсирование давно полюбившихся туристических составов, а также дается старт новым проектам. Например, 3 ноября текущего года впервые отправится круизный туристический поезд «По Золотому кольцу» по маршруту Москва – Ярославль – Иваново – Владимир – Суздаль/Муром – Москва. В рамках путешествия пассажиры познакомятся с самыми знаковыми достопримечательностями древнерусских городов, входящих в легендарный туристический маршрут страны. Еще один новый туристический поезд – «К Северному сиянию» – тоже впервые отправится в рейс из Москвы накануне ноябрьских праздников. Он позволит путешественникам не только увидеть красоту Петрозаводска, Мурманска и Вологды, но и сказочно красивое природное явление – полярное сияние.

Также в осенне-зимний период путешественников ждут традиционные туристические поезда в Карелию, Сибирь, резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Для любителей активного отдыха будут назначены «Лыжные стрелы» в Хибины, на Розу Хутор и в Холдоми, которые отвезут их к популярным горнолыжным курортам. С собой пассажиры смогут бесплатно взять спортивную экипировку, расположив ее на местах для ручной клади.

Кроме того, уже сейчас можно выбирать и планировать весенние и летние путешествия мечты к диким калмыцким тюльпанам и астраханским лотосам, к центрам энологии в Тамани и горам Кавказа и т. д.

Отметим, что графиком туристических поездов холдинга «ЖД» на 2024 год предусмотрен запуск двух новых маршрутов – «Жигулевский выходные» и «Две губернии», а в рамках адаптированного маршрута на Кавказ из Тюмени сделает рейс поезд «Жемчужина Кавказа».

В пути путешественникам туристических поездов будет максимально комфортно. В их составы будут включены вагоны класса «Люкс», СВ и купейные вагоны. Они оборудованы кондиционерами, биотуалетами, зарядками для мобильных устройств, душевыми кабинами и т. д. В поездах есть, вагоны-рестораны, чтобы пассажиры чувствовали себя как в хорошем отеле.

Напоминаем, что продажа билетов на туристические поезда открывается за 120 суток, что позволяет заранее планировать путешествия.

Ознакомиться с графиком движения туристических поездов подробнее можно на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД» – «Скоро в продаже».