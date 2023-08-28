Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание калининградских пригородных поездов изменится с 1 сентября

2023-08-28 11:30
С 1 сентября в сообщении Калининграда с Балтийском, Чернышевским, Зеленоградском и Светлогорском изменяется расписание пригородных поездов.

На Балтийском направлении первый утренний поезд с Южного вокзала (время отправления – 08:10) будет отправляться не каждый день, а по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С такой же периодичностью будет курсировать и поезд обратного направления, отправляющийся из Балтийска в 16:20.

Второй утренний поезд из Калининграда в Балтийск (время отправления – 09:50) и последний вечерний поезд из Балтийска в Калининград (время отправления – 19:06) не будут курсировать до следующего лета.

Пригородный поезд Чернышевское — Калининград, курсировавший в летний период по выходным дням, также временно выведен из расписания. При этом расписание пригородного поезда по рабочим дням не изменится (время отправления с Южного вокзала в Чернышевское – 18:23, из Чернышевского – в 05:45).

Вечерний поезд сообщением Советск – Калининград, основными пассажирами которого являются студенты, вновь назначен в расписание. Первый рейс поезд совершит 31 августа (в 17:58), а впоследствии будет курсировать по воскресеньям (время отправления – 18:05). В пути следования до Южного вокзала предусмотрены все остановки, включая Полесск, Гурьевск, Кутузово-Новое и Северный вокзал.

На Зеленоградском направлении изменяется периодичность курсирования поездов, следующих с Южного вокзала в 16:43 и 21:00, из Зеленоградска в Калининград – в 10:30, 17:50 и 21:55: теперь они будут выполнять рейсы не ежедневно, а только по выходным дням. В осенне-зимний период отменяется курсирование «Ласточек», которые отправляются в Зеленоградск с Северного вокзала в 09:46, с Южного вокзала – в 21:39, в обратном направлении – в 22:43.

На Светлогорском направлении не будут курсировать последние вечерние поезда, отправляющиеся по выходным дням из Калининграда в 21:06, из Светлогорска в 22:22.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

