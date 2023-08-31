Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

1 сентября на вокзале Ярославль-Главный пройдет акция «Ночь в электричке»

2023-08-31 14:49
1 сентября на вокзале Ярославль-Главный пройдет акция «Ночь в электричке»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1 сентября на первом пути вокзала Ярославль-Главный в пятый раз пройдет акция «Ночь в электричке». С 20:00 до 23:00 гости смогут прогуляться по электропоезду из шести тематических вагонов. Вход на мероприятие свободный.

В киновагоне можно посмотреть короткометражные фильмы. В вагоне «Железнодорожный» гости познакомятся с правилами безопасного поведения на транспорте, а также с историей стальных магистралей – в этом году Северная железная дорога отмечает 155 лет, а ОАО «ЖД» – 20.

Третий – «вагон-хобби», где каждый найдет себе занятие по душе: можно поиграть в настольные и развивающие игры, попробовать себя в рукоделии и творчестве. В четвертом вагоне пройдут мастер-классы, лектории, будет звучать танцевальная музыка.

Пятый вагон посвящен здоровому образу жизни, физкультуре и экологии.

Шестой вагон – «школьный», где можно встретить начало нового учебного года и окунуться в атмосферу знаний.

На платформе рядом с электропоездом будет работать концертная площадка, выступят танцевальные и вокальные коллективы.

Пассажиры ночной электрички смогут принять участие в конкурсах с розыгрышем призов от СППК и партнеров мероприятия, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru