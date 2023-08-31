1 сентября на вокзале Ярославль-Главный пройдет акция «Ночь в электричке»

14:49

1 сентября на первом пути вокзала Ярославль-Главный в пятый раз пройдет акция «Ночь в электричке». С 20:00 до 23:00 гости смогут прогуляться по электропоезду из шести тематических вагонов. Вход на мероприятие свободный.

В киновагоне можно посмотреть короткометражные фильмы. В вагоне «Железнодорожный» гости познакомятся с правилами безопасного поведения на транспорте, а также с историей стальных магистралей – в этом году Северная железная дорога отмечает 155 лет, а ОАО «ЖД» – 20.

Третий – «вагон-хобби», где каждый найдет себе занятие по душе: можно поиграть в настольные и развивающие игры, попробовать себя в рукоделии и творчестве. В четвертом вагоне пройдут мастер-классы, лектории, будет звучать танцевальная музыка.

Пятый вагон посвящен здоровому образу жизни, физкультуре и экологии.

Шестой вагон – «школьный», где можно встретить начало нового учебного года и окунуться в атмосферу знаний.

На платформе рядом с электропоездом будет работать концертная площадка, выступят танцевальные и вокальные коллективы.

Пассажиры ночной электрички смогут принять участие в конкурсах с розыгрышем призов от СППК и партнеров мероприятия, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.