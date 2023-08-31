Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 1 сентября студенты и школьники могут совершать поездки на пригородных поездах Красноярской железной дороги за полцены

2023-08-31 09:34
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

C 1 сентября возобновляется действие сезонной 50% скидки для школьников и студентов очной формы обучения на проезд в пригородных поездах компании «Краспригород», курсирующих в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области.

Льготный проезд для этих категорий пассажиров КрасЖД установлен правительствами трех регионов. В Кемеровской области льгота будет действовать в период с 1 сентября по 31 мая, в Хакасии – с 1 сентября по 15 июня, в Красноярском крае – с 1 сентября по 30 июня.

Отметим, что в Красноярском крае для студентов есть ограничения по возрасту: льгота предоставляется до 23 лет.

На маршрутах, охватывающих остановочные пункты Красноярска и направление от станции Енисей до Дивногорска, где действует единый тариф на проезд в городских электропоездах, стоимость поездки для школьников и студентов на любое расстояние (без пересадки) составит 16 рублей.

Для покупки билетов студентам нужно будет предъявить студенческий билет (с отметкой о продлении на соответствующий учебный год), школьникам – справку с места учебы.

Пробрести льготные проездные документы можно в кассах компании «Краспригород». Доступно оформление не только билетов для совершения одной поездки, но и всех видов абонементов.

Кроме того, билет с 50% скидкой можно оформить с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

Во всех электропоездах, курсирующих по городским маршрутам Красноярска, оплатить проезд можно с помощью банковской карты. При этом билетному кассиру также необходимо будет предъявить документ, подтверждающий право на льготу, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

