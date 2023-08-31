Более 260 новых вагонов поступят на российские железные дороги до конца года

До конца текущего года в адрес холдинга «ЖД» планируется поставка 266 новых вагонов производства АО «ТМХ», в том числе 179 вагонов – одноэтажные, 87 – двухэтажные.

Отметим, что из 550 пассажирских вагонов для поездов дальнего следования, запланированных к поставке в текущем году (+12% к 2022 году), компания уже получила более половины – 284 единицы.

За счет поставки 2023 года будет увеличено количество двухэтажных поездов. Оно может вырасти до 33 пар на 23 маршрутах. Так, планируется, что в двухэтажном исполнении будет курсировать фирменный поезд № 101/102 «Премиум» сообщением Адлер – Москва и пассажирский поезд № 43/44 сообщением Москва – Имеретинский курорт. Помимо этого, полностью завершится обновление всех составов поезда № 71/72 сообщением Москва – Чебоксары.

Поставка одноэтажных вагонов позволит обновить в этом году составы фирменных поездов № 29/30 «Премиум» Новороссийск – Москва, № 41/42 «Мордовия» Саранск – Москва, № 45/46 «Скорый» Санкт-Петербург – Иваново, № 59/60 Новокузнецк – Кисловодск, № 97/98 Тында – Кисловодск, № 117/118 Новокузнецк – Москва и № 381/382 Грозный – Москва.

Напомним, что современные вагоны оборудуются всем необходимым для комфортной поездки: системами поддержания микроклимата, обеззараживания воздуха, биотуалетами, душевыми модулями, а также купе для проезда семей с детьми (это всегда самое первое купе в вагоне с местами 1-4). Кроме того, в вагонах устанавливаются интерактивные панели, кулеры с питьевой водой, а также баки для раздельного сбора мусора, а в купе – розетки для зарядки мобильных устройств, индивидуальные системы освещения, сейфы и другие удобства.