«Федеральная пассажирская компания» продлевает период курсирования поезда до границы с Китаем

2023-09-01 09:45
«Федеральная пассажирская компания» продлевает период курсирования поезда до границы с Китаем
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки до границы с КНР АО «ФПК» продлевает период курсирования поезда № 328/327 Иркутск – Забайкальск – Иркутск до 11 декабря 2023 года. Ранее планировалось, что поезд будет курсировать до конца августа.

Пассажиры будут выезжать из Иркутска по вторникам и субботам в 00:15 и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям в 09:15. В те же дни поезд будет отправляться в обратном направлении в 13:41 и возвращаться в Иркутск в 18:14 на следующий день. Время указано местное.

В составе поезда – купейные и плацкартные вагоны, а также штабной вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров.

Напомним: в первый рейс поезд № 328/327 Иркутск – Забайкальск – Иркутск отправился 29 апреля 2023 года после снятия коронавирусных ограничений со стороны Китая. С этого момента его пассажирами стали более 30 тыс. человек. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

