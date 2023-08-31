В Воронеже для пригородных поездов открыт новый остановочный пункт Богатырская

16:52

В рамках проекта «Городской поезд» в Воронеже открыт новый остановочный пункт Богатырская для пассажиров пригородных поездов. Здесь расположены две пассажирские платформы длиной 150 м и шириной 4 м, оборудованные погодными модулями. Для пешеходов обустроен переход через железнодорожные пути со светофором и звуковой сигнализацией.

По словам заместителя начальника ЮВЖД Олега Воищева, в течение дня здесь будут делать остановку 24 пригородных поезда, курсирующие на участке Воронеж-1 – Графская в обоих направлениях.

Время в пути от станции Воронеж-1 до остановочного пункта Богатырская составляет 16 минут, стоимость проезда – 25 рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.