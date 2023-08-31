Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Воронеже для пригородных поездов открыт новый остановочный пункт Богатырская

2023-08-31 16:52
В Воронеже для пригородных поездов открыт новый остановочный пункт Богатырская
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках проекта «Городской поезд» в Воронеже открыт новый остановочный пункт Богатырская для пассажиров пригородных поездов. Здесь расположены две пассажирские платформы длиной 150 м и шириной 4 м, оборудованные погодными модулями. Для пешеходов обустроен переход через железнодорожные пути со светофором и звуковой сигнализацией.

По словам заместителя начальника ЮВЖД Олега Воищева, в течение дня здесь будут делать остановку 24 пригородных поезда, курсирующие на участке Воронеж-1 – Графская в обоих направлениях.

Время в пути от станции Воронеж-1 до остановочного пункта Богатырская составляет 16 минут, стоимость проезда – 25 рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru